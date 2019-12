Un ragazzo di 17 anni è rimasto gravamente ferito, riportando un forte trauma cranico, in un incidente avvenuto ieri sera intorno alle 23 a La Cassa, in via Avigliana.

Lo scontro, frontale, ha coinvolto un furgone e un'auto. Cinque i feriti: oltre al 17enne, anche un giovane di 22 anni trasportato in ospedale al Cto di Torino con il trauma della colonna. Altri tre feriti, classificati come codici verdi, sono stati ospedalizzati a Ciriè.