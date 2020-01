Terrore in strada: donna con due bambini scende dall'auto in fiamme prima che esploda

E' stata una questione di istanti e di prontezza di spirito da parte di una donna che, al volante di una macchina che ha preso fuoco, è riuscita a scendere portando lontani anche due bambini che aveva con lei prima che la situazione degenerasse.

E' successo poco dopo le 16 in via Monginevro, all'angolo con corso Trapani, non distante da parco Ruffini. Secondo le prime ricostruzioni, la donna stava guidando quando si è resa conto che qualcosa non andava sulla vettura. In breve, la macchina ha preso fuoco, ma la signora - tenendo i nervi saldi - ha fatto in tempo a fermare l'auto e scendere con i due bimbi prima che l'auto esplodesse.



Tutti e tre sono stati soccorsi da un'ambulanza che stava transitando in zona in quel momento e sono stati accompagnati all'ospedale Martini, più per lo spavento che per le ferite riportate nell'incidente che poteva avere conseguenze drammatiche.