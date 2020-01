Dosio, prosegue il dibattito. L'avvocato: "Il pm non capisce il senso della scelta di Nicoletta"

A tre giorni dall'arresto di Nicoletta Dosio, a seguito della condanna definitiva a un anno che ora la vede alle Vallette (avendo rifiutato ogni forma di detenzione alternativa) non si placano le discussioni intorno alla scelta della magistratura e della stessa attivista No Tav, che già nella notte di San Silvestro aveva ricevuto la solidarietà di alcuni attivisti che si erano ritrovati a mezzanotte fuori dal carcere.

Nella giornata di ieri il concetto è stato ribadito da un migliaio di persone con una fiaccolata a Bussoleno, ma oggi proseguono le testimonianze di vicinanza. A prendere la parola, l'avvocato della donna, Gianluca Vitale, copresidente di Legal Team Italia: "La scelta di Nicoletta Dosio non può essere semplificata in un rifiuto di presentare istanze - dice -. Ha voluto, con dignità, scoprire e denunciare l'uso e l'abuso del sistema repressivo penale utilizzato contro il movimento No Tav". Considerazioni che, a suo dire, il pm Saluzzo "non pare voler cogliere".

Al fianco della donna (che di mestiere faceva l'insegnante) si è schierato anche l'ex ministro dell'Istruzione, Lorenzo Fioramonti: "A prescindere da come uno possa pensarla, Nicoletta Dosio rappresenta senza dubbio un esempio di disobbedienza civile e un esempio di difesa dei diritti che merita rispetto".



Vicinanza è stata espressa anche dai parlamentari piemontesi del Movimento Cinque Stelle: "Rispettiamo il lavoro della magistratura, ma consideriamo questo provvedimento sproporzionato rispetto a una manifestazione di dissenso pacifica. Le siamo vicini e ci auguriamo torni presto in libertà".

E anche da mondi "paralleli" ma da sempre dichiaratamente vicini alla lotta No Tav arrivano voci di sostegno a Dosio. Per esempio quella della Fiom di Torino, che in accordo con la segreteria nazionale ribadisce la "vicinanza alla storica militante del movimento No Tav. Siamo state sempre parte del movimento No Tav partecipando alle numerose manifestazioni che in questi anni si sono tenute per dissentire, democraticamente, contro un'opera che giudichiamo inutile, con costi esorbitanti e che potrebbero essere utilizzati in altri modi generando utilità per il territorio e la sua cittadinanza. La Fiom Cgil continuerà sostenere con determinazione il movimento, a farne parte integrante, per continuare insieme ad affermare che la democrazia, la partecipazione, il dissenso, l'inclusione sono valori portanti della nostra Costituzione che vanno applicati costantemente nella realtà della vita delle persone".

“Dopo le parole ora i fatti. L'arresto di Nicoletta Dosio divenuta simbolo che va ben oltre la lotta del movimento No Tav apra finalmente una discussione pubblica sull’uso sempre più massiccio del codice penale e delle leggi speciali come i decreti Salvini per ridurre gli spazi di democrazia e lotta politica”, afferma Paolo Cento di Sinistra Italiana-Leu.“Questa è una vicenda concreta e simbolica - prosegue l’esponente ambientalista di SI - che richiede una iniziativa forte a partire dal sostegno alla richiesta di grazia al Presidente della Repubblica”.