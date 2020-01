Miracolo di Capodanno: Shelby è tornata a casa dopo 48 ore in fuga dai botti

Un lieto fine da film, da favola. Di quelli che se non li vedi di persona non ci si crede. Shelby - la cagnetta scappata la notte di Capodanno perché spaventata dai botti - è tornata a casa.

Letteralmente. Nel senso che nel giro di 48 ore la cucciola ha girovagato per la città (e infatti gli avvistamenti si sono moltiplicati in vari punti della città) ma alla fine ha ritrovato la strada per i luoghi che conosceva e riconosceva. Una distanza di almeno 6 chilometri, ma procedendo per tentativi e prove, di sicuro i passetti saranno stati molti di più.

La fuga era iniziata verso la mezzanotte che apriva al 2020 da via Piazzi, in piena Crocetta. E il ritrovamento - per la gioia di Daniela e Mirko - è avvenuto in via Monterosa, sotto l'abitazione dei genitori di Daniela. Uno dei luoghi che Shelby ha riconosciuto. "Ma ha tentato anche di arrivare a casa nostra, in via Reiss Romoli. Poi si deve essere spaventata ed è tornata indietro per non perdere l'orientamento". Tantissime, sempre di più, le telefonate: un tam tam che sui social è diventato virale e ha fatto diventare il suo caso una mobilitazione cittadina.





E così, mentre gli avvistamenti si concentravano nella zona, Daniela ha chiamato i suoi genitori: "Scendete in strada, è in zona". E proprio in quel momento la piccoletta a quattro zampe grattava alla porta.

La gioia, che ha fatto seguito a due giorni di ansia. "Non abbiamo dormito né mangiato". Ora è tempo di farlo, insieme a tante coccole per Shelby. Cane da film. Film con un lieto fine.