Corso Lecce, la pista ciclabile “sale” sul marciapiede per il parcheggio disabili

In questo inizio 2020 la pista ciclabile di Corso Lecce è tornata alla ribalta della cronaca, e l'ha fatto a causa di una recente modifica a cui è stata sottoposta: nei pressi dell'incrocio con Corso Appio, infatti, il percorso è stato deviato sul marciapiede per consentire il ripristino del parcheggio per persone con disabilità a bordo strada.

Lo stallo in questione, riservato a un residente, al momento del tracciamento della pista era stato spostato verso l'interno della carreggiata e allineato alla sosta a pagamento. L'auto del titolare del posto era stata successivamente vandalizzata perché parcheggiata, per protesta, proprio sulla pista ciclabile.