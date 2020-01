Grugliasco: due giorni dedicati al mondo dei mattoncini LEGO®

L’associazione Amici del Modellismo organizza la sesta edizione del GrugliascoFest “Mattoncini in festa”, la principale mostra piemontese di costruzioni realizzate con i mattoncini LEGO®.



La mostra si terrà all’interno del Parco Culturale “Le Serre”, in Via Tiziano Lanza n°31 a Grugliasco nei giorni 11 e 12 gennaio 2020 e sarà ad ingresso gratuito.