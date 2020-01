A un anno dalla petizione popolare, la piscina E13 di Mirafiori Sud ha il suo bando

La piscina E13 di strada Castello di Mirafiori 55 può finalmente sperare in una nuova vita. È stato pubblicato a dicembre dalla Circoscrizione 2 il bando per la ricerca di proposte progettuali sull’impianto, rivolto a federazioni nazionali o enti di promozione sportiva, asd, soggetti non commerciali e associazioni senza fini di lucro. La scadenza per la presentazione delle proposte è fissata al 10 febbraio 2020.

Il valore stimato della concessione è di 404.160 euro. Avrà una durata di cinque anni, prolungabile fino a venti qualora il concorrente dimostri di voler finanziare ristrutturazioni od opere di miglioria e ampliamento dei locali.

Il programma sportivo proposto, a valenza sociale, ambientale, promozionale e agonistica, dovrà comprendere anche attività rivolte ai disabili e all’inclusione, oltre a iniziative che coinvolgano il territorio – compreso il nuoto libero per singoli cittadini o associazioni.

Tra le opere da inserire nel progetto, l’utilizzo di fonti di energia alternativa, l’eliminazione di barriere architettoniche, la sostituzione dei vetri del piano vasca e la messa a norma dell’impianto di depurazione acque.

Risale all’ottobre del 2018 una petizione popolare su iniziativa dei residenti del quartiere, che richiedeva l’intervento tempestivo dell’amministrazione per riaprire la struttura dopo quasi due anni di stop. Il motivo? I costi di manutenzione troppo onerosi per i precedenti gestori, Acsi e Csi, con conseguente abbandono dell’impianto e decadimento di tutte le occasioni di aggregazione che vi gravitavano attorno.

Per questo, nella valutazione delle proposte, riceveranno un punteggio maggiore quelle dal carattere spiccatamente sociale, restituendo a quell’angolo di Mirafiori la sua valenza originaria.

Tutti i dettagli del bando sono pubblicati sul sito della Circoscrizione 2: http://www.comune.torino.it/circ2/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/5592