"Fino all'estremo respiro" per raccontare le donne guerriere del Giappone

Il percorso delle donne attraverso la storia, in Giappone, è un cammino lungo e impervio. Il tentativo di ricostruire il loro ruolo e il contributo che hanno dato alle vicende storiche dell’arcipelago risulta difficile e lacunoso, troppo spesso alimentato da contributi romanzeschi.





Anche il tema delle donne guerriere non è esente da questo ricorso alla ricostruzione fantasiosa e suggestiva ma, nonostante la frammentazione documentaria e la prevalenza della narrazione leggendaria, la presenza della figura della donna guerriera nella storia giapponese non è più oggetto di discussione fra gli storici: non permane infatti alcun dubbio sull’esistenza delle onna bugeisha, ossia le donne che praticavano l’arte della guerra.

Maggiore incertezza si riscontra invece quando si tenta di stabilire quale sia stato il ruolo effettivo che la donna ha ricoperto nelle varie epoche all’interno di una società complessa e rigida come quella giapponese.



