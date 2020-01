"Tennis Time" primo concerto del 2020 dell’Orchestra Filarmonica di Torino

È un match originale e inatteso quello che propone l'Orchestra Filarmonica di Torino per il concerto che apre il 2020. Protagonista è Miriam Prandi nel doppio ruolo di pianista e violoncellista, sul palco con l'OFT guidata dal maestro concertatore Sergio Lamberto. La Prandi coltiva da sempre attività concertistica per entrambi gli strumenti e sarà quindi interessante per il pubblico vederla cimentarsi in questa insolita sfida con se stessa.

Il primo set, per mantenersi sulla metafora tennistica, cara alla città di Torino che ospiterà nel 2021 gli ATP Finals, è affidata al Concerto n. 12 in la maggiore per pianoforte e orchestra K 414 di Mozart, un brano fresco e piacevolissimo, dove il pianoforte dialoga in modo brillante con l'orchestra, restituendo all'ascolto quell'atmosfera affascinante e travolgente che rende la produzione del compositore salisburghese unica e immediatamente riconoscibile.

Nel mezzo, per prepararsi al set successivo, una sinfonia da taschino, la Pocket Symphony di Angelo Francesco Lavagnino, compositore italiano del Novecento famoso anche per avere realizzato numerosissime colonne sonore cinematografiche.

In chiusura, il Concerto n. 1 in do maggiore per violoncello e orchestra Hob.VIIb:1 di Franz Joseph Haydn, brano perduto e – fortunatamente – ritrovato nel dopoguerra, che sin dal primo movimento regala al violoncello un ruolo di prima grandezza, con l'orchestra in funzione di accompagnamento. Haydn introduce passaggi che richiedono al solista agilità, virtuosismo, espressività, che culminano in un finale travolgente e scoppiettante.

Chi vincerà?

Il concerto del 14 gennaio, così come ogni concerto della stagione, verrà aperto dalla lettura, a cura dell'associazione liberipensatori “Paul Valéry” e della Scuola Teatro Sergio Tofano, di un breve ed emozionante testo scritto per l'occasione dal giornalista Lorenzo Montanaro.

TENNIS TIME si terrà martedì 14 gennaio alle ore 21 al Conservatorio Verdi (Piazza Bodoni, Torino) e sarà preceduto dalla prova di lavoro in calendario domenica 12 gennaio, dalle ore 10 alle 13, a +SpazioQuattro (Via Gaspare Saccarelli 18, Torino). Non è invece prevista, in questa occasione, la prova generale aperta al pubblico.

Una grande novità della Stagione 2019-2020 è la possibilità per chi partecipa agli appuntamenti dell’Orchestra Filarmonica di Torino di prenotare una esperienza di realtà virtuale, grazie ad un video in VR che OFT ha appositamente registrato e prodotto, sfruttando una tecnologia che offre sempre più possibilità e spunti creativi. In pochi minuti, grazie al video in virtual reality, OFT dà la possibilità al proprio pubblico, prima di sedersi in platea, di cambiare prospettiva e di immergersi tra i musicisti, come durante una vera esecuzione, sperimentando così l’emozione di essere seduto in mezzo all’orchestra.

L’esperienza deve essere prenotata su www.oft.it ed è disponibile nelle date indicate.