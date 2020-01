Ponte di Castiglione torinese, un progetto condiviso con il territorio

“Il ponte” ha spiegato ai vertici delle due amministrazioni locali Marocco “sarà costruito secondo la nuova normativa delle opere pubbliche, prevederà la realizzazione di un percorso ciclabile e per tutta la durata dei lavori garantiremo la viabilità provvisoria, in modo da non creare cesure, come è accaduto dopo l‘alluvione del 2016 che ci ha costretto alla chiusura”.