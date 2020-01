A Torino in meno di un mese più di 4.650 multe per chi ha "bruciato" il rosso

In meno di un mese, a Torino, la Municipale ha fatto più di 4.650 multe a chi ha "bruciato" il rosso. Dal 2 al 31 dicembre i primi tre T-Red attivi - situati agli incroci tra i corsi Regina Margherita, Lecce, Potenza; tra i corsi Trapani, Peschiera e tra i corsi Vigevano, Novara, Vercelli – hanno rilevato complessivamente 6.593 passaggi con semaforo rosso.

Dopo le verifiche delle sequenze fotografiche, effettuate dagli agenti, sono stati emessi 4.655 verbali. Di questi, 1.370 automobilisti hanno oltrepassato completamente l'incrocio con il rosso. Per loro la multa va da un importo minimo di 167 euro (116 euro entro 5 giorni) a 222 euro nelle ore notturne, con 6 punti decurtati sulla patente. Le sanzioni per aver, con luce rossa, superato con l'intero veicolo la linea di arresto senza completare l'attraversamento dell'incrocio sono state 3.285. In questo caso la multa varia da 42 euro (euro 29.40 se si paga entro 5 giorni) a 56 euro se l'infrazione avviene di notte, con decurtazione di due punti sulla patente.

Con l'inizio del 2020 la Città prevede poi di accendere le telecamere intelligenti di altri quattro incroci: corso Lecce all'angolo con corso Appio Claudio, via Pianezza all'angolo con corso Potenza, corso Agnelli all'angolo con corso Tazzoli e corso Giambone all'angolo con corso Corsica. A seguire verranno attivati gli ultimi sette occhi elettronici. Gli impianti saranno collocati su corso Turati all'angolo con corso Bramante, corso Siracusa su corso Tirreno, piazza Pitagora con corso Orbassano, corso Unione Sovietica su piazzale San Gabriele davanti alla piscina Monumentale, corso Turati all'angolo con corso Rosselli, corso Vittorio all'angolo con corso Castelfidardo e corso Vittorio all'angolo con corso Vinzaglio.