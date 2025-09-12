 / Aurora / Vanchiglia

Via Noè, al via i lavori di riqualificazione urbana con il progetto Pinqua

Riqualificazione degli spazi pubblici e valorizzazione del patrimonio edilizio

Cantieri in via Noé

Sono iniziati nelle scorse ore i lavori di riqualificazione urbana in via Noè, nella zona di Porta Palazzo. I cantieri rientrano nell’ambito del programma nazionale Pinqua(Piani Integrati di Qualità dell’Abitare), con l’obiettivo di migliorare la qualità della vita del quartiere della Settima circoscrizione.

Il progetto punta a valorizzare gli spazi pubblici, garantire una maggiore accessibilità e promuovere la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente. "Grazie a interventi mirati e dettagliati - spiega il presidente del centro civico, Luca Deri -, il programma si propone di rendere il quartiere più sostenibile, inclusivo e vivibile, con uno sguardo attento al futuro del territorio".

