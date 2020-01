Droga nel cestino della bicicletta, arrestato 38enne marocchino

Sono da poco passate le 17 di mercoledì, quando gli agenti del commissariato Centro notano tre individui stazionare nei pressi di corso Regina Margherita angolo via delle Orfane.

Osservandoli con attenzione, gli operatori assistono alla consegna di alcune mazzette di contanti arrotolati. Poco dopo uno degli uomini, un cittadino marocchino di 38 anni, si avvicina ad una bicicletta, nel cui cestino si intravede una busta in cellophane. Il trentottenne allora estrae un “panetto” di sostanza stupefacente dal sacchetto e lo passa al suo complice. A questo punto gli agenti del commissariato intervengono, perquisendo il cittadino marocchino.

L’uomo viene trovato in possesso di denaro contante per oltre 250 euro mentre nel cestino della bicicletta vengono rinvenuti 4 “panetti” da 100 grammi ciascuno, per un totale di circa 400 grammi di sostanza hashish. L’uomo è stato arrestato per spaccio e detenzione di sostanza stupefacente.