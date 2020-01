Mon Circo a gennaio si sposta al Teatro Martini di Cavagnolo

Da Montiglio Monferrato a Cavagnolo, dalla provincia di Asti a quella di Torino, dal Montexpo al Teatro Martini: Mon Circo cresce e inaugura una Mon Circo OFF, una rassegna nella rassegna!

Nel mese di gennaio Mon Circo sceglie di uscire dalla casa madre (il Montexpo di Montiglio Monferrato), scavallando le colline del Monferrato per giungere nella piccola, ma vivacissima Cavagnolo dove il teatro Martini ospiterà Mon Circo Off, una rassegna nella rassegna con due appuntamenti di teatro tutto al femminile.

MagdaClan, compagnia organizzatrice di Mon Circo, proverà a trasformare il teatro Martini in un Mon Circo in miniatura. In collaborazione con il Comune di Cavagnolo il 18 gennaio andrà in scena Giulia Pont con lo spettacolo “Ti Lascio perché ho finito l’ossitocina”, mentre il 25 gennaio sarà il turno di Carla Carucci con “Ragazza seria conoscerebbe uomo solo max 70 enne”.



Gli spettacoli pluripremiati di Giulia Pont e Carla Carucci sono divertenti, commoventi, gustosi, dolci e amari: le attrici, grazie all’ironia e al loro grandissimo talento, riescono ad arrivare a chiunque e lo fanno sdrammatizzando attraverso la risata. Partecipare sarà catartico.

A febbraio la rassegna Mon Circo tornerà nella “casa madre” di Montexpo a Montiglio Monferrato nelle colline astigiane, ospitando una delle compagnie più importanti del settore: Circo El Grito. Giacomo Costantini andrà in scena con lo spettacolo “Uomo Calamita”, la storia di un supereroe assurdo che combatte l’assurdità del fascismo, uno spettacolo di circo contemporaneo, illusionismo, musica e letteratura, fresco di debutto. Appuntamento dunque a Cavagnolo il 18 e 25 gennaio e a Montiglio il 15 e 16 febbraio.

È consigliato prenotare telefonando al 3477670394 o scrivendo una mail ad info@moncirco.com dati i posti limitati della sala.

PREZZI: BAMBINI 5/12 anni : 8 € / RAGAZZI 13-19 anni : 10 € / ADULTI : 13 € / MONTIGLIESI : 10 € ALLIEVI SCUOLE CIRCO PROFESSIONALI E AMATORIALI : 5 € / FORFAIT TRIBU’ (2 adulti + 2 bambini) : € 35,00 + € 5,00 a bambino supplementare