Neonata muore mentre dorme con i genitori: probabile un tragico incidente

Una bimba di soli due mesi è morta lo scorso 7 gennaio mentre dormiva nel letto dei genitori, probabilmente perché involontariamente schiacciata dalla madre nel sonno. A dare l'allarme sono stati gli stessi genitori.

Il dramma è accaduto all'interno del campo nomadi di via Germagnano. Ora la procura indaga sulle cause del decesso e per assicurarsi che non si sia trattato di un caso di sids, la patologia ancora poco conosciuta che porta all'improvvisa e apparentemente inspiegabile morte in culla dei bambini di età inferiore a un anno.

L'autopsia chiarirà se si sia trattato di sids, appunto, o di una asfissia posizionale, che al momento sembra purtroppo l'ipotesi più probabile.