San Francesco al Campo, crolla un pezzo di campanile e distrugge il tetto di una macchina

Tragedia sfiorata questa mattina a San Francesco al Campo, nel Canavese, dove alcuni calcinacci si sono staccati dal campanile della chiesa di San Francesco d'Assisi, candendo in strada in via Roma.

Fortunatamente non ci sono stati feriti, ma un'auto, una Kia Sportage parcheggiata nelle vicinanze, è stata colpita sul tettuccio, che è andato completamente distrutto. Il Comune ha prontamente dichiarato che risarcirà i danni al proprietario dell'auto.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza la torre campanaria, i cui lavori di ristrutturazione, già previsti prima dell'episodio di stamattina, dovrebbero partire in primavera.