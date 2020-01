Decisa la chiusura sperimentale della direttrice tra l’ippodromo di Vinovo e la Palazzina di Stupinigi

Con l’inizio del nuovo anno cambia - almeno momentaneamente - la viabilità attorno alla Palazzina di Caccia di Stupinigi.

Da gennaio 2020, infatti, si concretizza un altro step legato alla valorizzazione del parco di Stupinigi e alla graduale cancellazione del traffico automobilistico all’interno dello stesso. Città Metropolitana e Comune di Nichelino sono arrivati all’intesa per chiudere, al momento in via sperimentale, la direttrice che dalla palazzina di Caccia arriva fino all’ippodromo di Vinovo, strada che insiste sul territorio di Nichelino.

Per adesso si tratta di un esperimento, si valuteranno i riflessi sul traffico e altre eventuali criticità, prima di avviare la chiusura definitiva.