Borgo Dora, anche le “sardine” torinesi si mobilitano per la Gelateria Popolare

“Sardine help sardine”: con questo slogan, la sezione torinese del movimento nato a Bologna in contrasto alle politiche dei partiti cosiddetti “sovranisti” e alla violenza fisica e verbale, ha annunciato di voler aderire all'iniziativa organizzata dalla Gelateria Popolare di Borgo Dora in risposta alle minacce ricevute pochi giorni fa dal titolare Maurizio De Vecchi.

Domenica 19 gennaio, dalle 15 alle 19, la gelateria devolverà l'intero incasso a Medici Senza Frontiere, organizzazione umanitaria dedicata al soccorso e all'assistanza sanitaria in zone critiche del mondo: “Il 10 dicembre in Piazza Castello – si legge sull'evento Facebook creato dalle stesse Sardine – abbiamo capito che possiamo ancora fare la differenza, uscire dalle case, guardarci negli occhi e fare. Alla faccia di chi ci accusa di parlare solamente, scendiamo in strada e facciamo capire che l'odio può trasformarsi in partecipazione e solidarietà”.

L'obiettivo è proprio quello di esprimere solidarietà alla gelateria: “Chissà le facce – proseguono – di quel gruppetto di fascisti quando vedranno centinaia di persone sorridenti in fila per un cono solidale, e chissà se questo aiuterà qualche altro commerciante di zona a trovare il coraggio di esprimere più serenamente il proprio punto di vita. Volevano farlo chiudere? Invece gli hanno regalato tanti amici nuovi”.