Gara di velocità tra carri attrezzi in piazza Rebaudengo: in contromano, a 120 km/h

Poco prima della mezzanotte la Municipale ha notato, in piazza Crispi, il conducente di un carro attrezzi che procedeva a forte velocità in corso Vercelli, direzione tangenziale, zigzagando nel traffico, superando contromano diversi veicoli e attraversando molti incroci col semaforo rosso, raggiungendo la velocità di circa 120 km/h.

In prossimità di via Porpora si è unito alla corsa il conducente di un secondo carro attrezzi e, come se stessero gareggiando in velocità, hanno cominciato a sorpassare in contromano le auto ferme all'intersezione invadendo, la semicarreggiata opposta.

Gli agenti sono riusciti, con non poca difficoltà, a fermare i veicoli dopo piazza Rebaudengo. Contestate al primo conducente 16 violazioni al Codice della Strada per un totale circa 2000 euro, con decurtazione di 88 punti e ritiro della patente di guida, mentre al secondo 5 violazioni, per un totale dia 700 euro, con decurtazione di 27 punti e ritiro della patente di guida.