Aule studio, Lomanto-Fuan: “Il Comune apra uno spazio per gli studenti in Circoscrizione 6” [FOTO e VIDEO]

Questa mattina il Capogruppo di Fratelli d'Italia in Circoscrizione 6, Valerio Lomanto, accompagnato da un gruppo di studenti del FUAN - Azione Universitaria, si è recato davanti alla sede di Edisu Piemonte, nei pressi dell'Aula Studio Opera, per chiedere che il Comune recepisca il suo ordine del giorno che chiede l'apertura di un'aula studio a Torino nord.

“Non è possibile - dichiara Lomanto - che nella sesta circoscrizione non sia presente nemmeno un'aula studio universitaria. Per questo motivo la scorsa settimana abbiamo presentato ed è stato approvato un'ordine del giorno per chiedere l'apertura di un'aula universitaria nella zona nord di Torino. Studenti universitari arrivano a Torino da tutta Italia per studiare, ed è assurdo che non abbiano un'aula studio in una circoscrizione come la sesta che ne attira così tanti. Appendino recepisca immediatamente. Basta belle parole sulla riqualificazione e il diritto allo studio, basta quartieri di serie A e quartieri di serie B”.





Alle parole di Lomanto fanno eco quelle degli studenti di destra, che portando con loro i libri hanno voluto dimostrare il sovraffollamento delle aule studio già presenti: “Gli spazi - spiega Andrea Montalbano, Presidente del FUAN - Azione Universitaria - sono insufficienti, soprattutto a fronte di una popolazione studentesca di oltre 70mila persone. Senza contare il fatto che ci sono zone di Torino, proprio come Barriera di Milano, completamente tagliate fuori dal sistema universitario”.

“Non è pensabile che uno studente che abita a Torino nord debba andare dall'altra parte della città per poter studiare, è inaccettabile. Se Torino vuole diventare città universitaria - conclude Montalbano - diventi davvero a misura di studente, iniziando con l'apertura di questa aula studio a Barriera”.