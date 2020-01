Un giorno dolce per fare del bene, grazie agli studenti del Colombatto

Il secondo evento, in programma sabato 18 gennaio a partire dalle 10 presso l’Istituto Colombatto in Via Gorizia 7, sarà aperto al pubblico composto dalle famiglie dei futuri allievi della scuola e da chiunque vorrà partecipare. Ai presenti saranno offerte prelibatezze dolciarie realizzate dagli studenti. Il ricavato della vendita dei dolci sarà interamente devoluto ad AIL Torino per il sostegno alle iniziative e ai progetti dell’Associazione.