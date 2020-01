Alba, colpi in villa e auto rubate: salgono a 67 i colpi attribuiti alla "banda del buco"

Prosegue il lavoro dei Carabinieri della Compagnia di Alba nell’ambito dell’indagine denominata “Passo falso”, che già nello scorso mese di novembre aveva portato al fermo di due persone e al deferimento in stato di libertà di altre 7, tutte ritenute responsabili a vario titolo di diversi furti in abitazione, ricettazione, riciclaggio, utilizzo fraudolento di carte di credito e porto abusivo di armi.



Gli ulteriori accertamenti svolti dai militari, coordinati dalla Procura della Repubblica di Asti, hanno fatto salire a ben 67 il numero dei furti scoperti attribuiti ai soggetti indagati e consolidato il materiale probatorio. Così dopo che aveva disposto inizialmente il fermo dei due indiziati di reato il Pm ha potuto chiedere e ottenere dal Gip di Asti la custodia in carcere di costoro per tutti gli episodi accertati.



La scorsa settimana la nuova misura cautelare è stata notificata agli interessati già in carcere. Nella stessa giornata, i Carabinieri delle Stazioni di Alba e Neive hanno riconsegnato al legittimo proprietario una bicicletta elettrica asportata da un garage nel corso di uno dei furti consumati dalla banda nello scorso mese di ottobre. L’attività di ricerca delle persone derubate e la riconsegna a loro dell’ulteriore refurtiva recuperata e sottoposta a sequestro, è tuttora in corso da parte dei Carabinieri della Compagnia di Alba.



I due cittadini albanesi pluripregiudicati sono gravemente indiziati di numerosi furti commessi tra i mesi di settembre e novembre dello scorso anno nelle province di Cuneo, Torino e Asti, presso ville isolate, abitazioni in centri abitati, B&B centralissimi, con o senza presenza di persone all’interno. I componenti del sodalizio erano specializzati nella “tecnica del buco”, riuscendo cioè a forare i serramenti delle finestre facendo scattare la maniglia all’interno e garantendosi così facile accesso ai locali in tempo di notte.



In poco più di tre mesi di intenso lavoro investigativo consistito nello svolgimento di tradizionali metodi di indagine, nell’analisi di numerose ore di riprese di sistemi di videosorveglianza comunali e privati e nell’esecuzione di diverse attività tecniche, i Carabinieri di Alba – coordinati dalla Procura della Repubblica di Asti - sono riusciti a raccogliere a carico degli indagati elementi di prova sulla commissione di furto in 67 abitazioni e di ricettazione di 8 autovetture, tutte recuperate e riconsegnate ai legittimi proprietari. Alcune di queste erano state in parte già smontate, punzonate e ricettate da cittadini di origine bulgara e macedone, per esportarle all’estero.