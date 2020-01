Acqua a Palazzo Nuovo, piove dal soffitto: biblioteca Tabacco inagibile

"Fuori c'è il sole, alla Tabacco piove" è il post ironico comparso su Facebook, corredato da video e immagini inequivocabili. Al di là dell'ironia, tra gli studenti prevale il malcontento per una situazione che, stando alle loro testimonianze, non sarebbe affatto nuova. Anzi. "Ieri per l’ennesima volta la biblioteca Tabacco è stata resa inaccessibile per danni alla struttura. Come si vede nel video un’ingente quantità d’acqua è filtrata nei soffitti e ha reso inagibile la biblioteca che è stata chiusa. E’ inaccettabile che mentre studiamo rischiamo che pezzi di struttura inficino la nostra sicurezza, quanto è inaccettabile dover rinunciare a uno spazio per lo studio a causa della mancata manutenzione e adeguamento delle strutture universitarie" scrivono gli studenti sui social.