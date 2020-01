Incidente sulla Statale 25 "del Moncenisio": riaperta la strada a Chiusa di San Michele

E' stata riaperta intorno alle 13 la strada statale 25 del "Moncenisio" , chiusa temporaneamente al traffico circa un'ora prima per un incidente nel comune di Chiusa di San Michele. Nel sinistro sono rimaste coinvolte due autovetture che si sono scontrate frontalmente e risultano feriti tre degli occupanti dei veicoli.

Sul posto presenti le squadre Anas, i Vigili del Fuoco e le Forze dell’Ordine per le attività di soccorso, la regolazione della circolazione e per riaprire al transito la statale in tempi brevi.