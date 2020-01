Neopatentato, al volante sotto l'effetto dell'alcol, distrugge una BMW sulla Torino-Pinerolo

Incidente molto spettacolare ma per fortuna senza conseguenze tragiche, nella tarda serata di ieri, domenica 19 gennaio, sul raccordo autostradale Torino-Pinerolo.

Poco prima della mezzanotte un ragazzo di 19 anni del pinerolese, neopatentato, è andato a sbattere, distruggendo la BMW 530 che stava guidando. Il ragazzo è stato poi trasportato all'ospedale San Luigi di Orbassano per fortuna non in pericolo di vita, nonostante sia stato sbalzato fuori dall'abitacolo, dalla violenza dell'impatto (e perché, verosimilmente, non aveva allacciate le cinture di sicurezza).

La Polizia Stradale, intervenuta per i rilievi del caso, ha riscontrato che il giovane era alla guida sotto l'effetto di sostanze alcoliche e lo ha denunciato anche perché conduceva una autovettura con potenza superiore a quella a lui consentita, in quanto fresco di patente.