Le vie di Torino in cui saranno posizionati questa settimana gli autovelox

Sono state rese note, come ogni settimana in anticipo, le strade in cui potranno essere effettuati i controlli della velocità pericolosa, con autovelox e telelaser, al fine di tutelare la Sicurezza Stradale e ridurre gli incidenti. La registrazione è effettuata dalla Polizia Municipale per il controllo del Codice della Strada.

Lunedì 20 Gennaio

Corso Grosseto, Via Pietro Cossa, Corso Potenza, Corso Orbassano, Corso Trapani, Corso Vercelli, Corso Don Luigi Sturzo, Lungo Stura Lazio, Via Pianezza, Strada Aeroporto, Corso Moncalieri, Corso U. Sovietica, Corso Potenza, Corso Casale, Corso G. Cesare, Via Ventimiglia, Corso Giambone, Via Pio VII, Via O. Vigliani, Via Zino Zini



Martedì 21 Gennaio

Corso Grosseto, Via Pietro Cossa, Corso Potenza, Corso Orbassano, Corso Trapani, Corso Vercelli, Corso Don Luigi Sturzo, Lungo Stura Lazio, Via Pianezza, Strada Aeroporto, Corso Moncalieri, Corso U. Sovietica, Corso Potenza, Corso Casale, Corso G. Cesare, Via Ventimiglia, Corso Giambone, Via Pio VII, Via O. Vigliani, Via Zino Zini



Mercoledì 22 Gennaio

Corso Grosseto, Via Pietro Cossa, Corso Potenza, Corso Orbassano, Corso Trapani, Corso Vercelli, Corso Don Luigi Sturzo, Lungo Stura Lazio, Via Pianezza, Strada Aeroporto, Corso Moncalieri, Corso U. Sovietica, Corso Potenza, Corso Casale, Corso G. Cesare, Via Ventimiglia, Corso Giambone, Via Pio VII, Via O. Vigliani, Via Zino Zini



Giovedì 23 Gennaio

Corso Grosseto, Via Pietro Cossa, Corso Potenza, Corso Orbassano, Corso Trapani, Corso Vercelli, Corso Don Luigi Sturzo, Lungo Stura Lazio, Via Pianezza, Strada Aeroporto, Corso Moncalieri, Corso U. Sovietica, Corso Potenza, Corso Casale, Corso G. Cesare, Via Ventimiglia, Corso Giambone, Via Pio VII, Via O. Vigliani, Via Zino Zini, Via Botticelli, Corso Novara, Corso P. Oddone, corso Massimo d'Azeglio



Venerdì 24 Gennaio

Corso Grosseto, Via Pietro Cossa, Corso Potenza, Corso Orbassano, Corso Trapani, Corso Vercelli, Corso Don Luigi Sturzo, Lungo Stura Lazio, Via Pianezza, Strada Aeroporto, Corso Moncalieri, Corso U. Sovietica, Corso Potenza, Corso Casale, Corso G. Cesare, Via Ventimiglia, Corso Giambone, Via Pio VII, Via O. Vigliani, Via Zino Zini, corso Massimo d'Azeglio



Sabato 25 Gennaio

Corso Grosseto, Via Pietro Cossa, Corso Potenza, Corso Orbassano, Corso Trapani, Corso Vercelli, Corso Don Luigi Sturzo, Lungo Stura Lazio, Via Pianezza, Strada Aeroporto, Corso Moncalieri, Corso U. Sovietica, Corso Potenza, Corso Casale, Corso G. Cesare, Via Ventimiglia, Corso Giambone, Via Pio VII, Via O. Vigliani, Via Zino Zini

Domenica 26 Gennaio

Corso Grosseto, Via Pietro Cossa, Corso Potenza, Corso Orbassano, Corso Trapani, Corso Vercelli, Corso Don Luigi Sturzo, Lungo Stura Lazio, Via Pianezza, Strada Aeroporto, Corso Moncalieri, Corso U. Sovietica, Corso Potenza, Corso Casale, Corso G. Cesare

IMPIANTI FISSI

C.so Unità d’Italia

Direzione Centro Città -civico n. 96/A AFR

Direzione Tangenziale -civico n.96/A AFRN

C.so C.so Regina Margherita

Direzione Centro Città -civico n. 401AFR

Direzione Tangenziale -civico n.401AFRN