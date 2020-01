Anno nuovo per il Poli: "Vogliamo essere accanto a una città che cambia pelle, come Pittsburgh e Berlino"

Il 2020 dovrebbe portare novità tangibili come il raddoppio delle challenge, progetti in collaborazione proprio con le aziende, così come aumenteranno le classi "problem-solving", didattica innovativa e trasversale tra i vari dipartimenti che potrebbe trovare spazi della ex caserma Lamarmora, oppure nelle ex carcere Le Nuove. Senza perdere d'occhio Torino Esposizioni, anche se al momento si è in fase di studio. "Poi vorremo valorizzare il brand I3P, l'incubatore, in un'ottica di collaborazione e alleanza con gli altri atenei del Nord Ovest: ne abbiamo già parlato con l'Università di Genova", assicura Saracco.

Resta di grande attualità il concetto dell'Università-piattaforma, aperta non solo alle persone, ma anche alle necessità delle aziende. Così come conferma la crescita costante dell'Incubatore della Cittadella, attivo ormai da vent'anni (e considerato il migliore al mondo) e le nuove partnership messe in campo o in cantiere. "Con l'ultimo accordo con Eni, senza precedenti per tipologia e investimenti - dice Saracco - vogliamo continuare a costruire percorsi di sviluppo e di accompagnamento, come conferma l'intenzione di un grande marchio oil & gas di riconvertirsi alle energie rinnovabili".