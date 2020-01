Gtt: nel 2019 crescono le vendite di biglietti e abbonamenti, ma flop di multicity e multidayli

Nel 2019 Gtt ha incassato dalle vendite di biglietti ed abbonamenti 128 milioni e 926 mila euro. Cinque milioni e 300 mila euro in più rispetto al 2018, pari ad un +4,4%.

Numeri che evidenziano come la riforma tariffaria entrata in vigore oltre un anno e mezzo fa dà i risultati sperati per le casse della partecipata comunale dei trasporti. Nel dettaglio l'anno scorso sono stati incassati 48 milioni e mezzo di euro dai biglietti singoli e un po' di più dagli abbonamenti, per un totale di quasi 97 milioni e mezzo di euro nell'area urbana e suburbana. Al contrario scendono di 380 mila euro i guadagni per i tagliandi singoli sull'extraurbano.

Nel 2019, rispetto al 2018, a Torino e prima cintura sono aumentati del 5,8% gli incassi dei biglietti e del 7% quelli da abbonamento. In questo quadro fanno registrare un flop i Multicity ed i Multidayli, che come impostazione sostituivano i vecchi carnet da 5 e 10 corse, che segnano un - 46%.