"Il ritorno di Mary Poppins" inaugura "Affidarsi 3", rassegna cinematografica dedicata all'affido familiare

AffDarsi, la rassegna cinematografica dedicata all’affidamento, giunta alla terza edizione, sarà inaugurata con la pellicola Il ritorno di Mary Poppins.

Quattro appuntamenti dal 26 gennaio al 16 febbraio nelle sale del Centro Studi Sereno Regis e CineTeatro Baretti di Torino.

AffiDarsi è un progetto curato dall’Associazione Museo Nazionale del Cinema e sostenuto dalla Città di Torino, Casa dell’Affidamento e Fondazione CRT. La rassegna cinematografica fa parte di un più ampio piano che include un percorso creativo di video partecipativo per ragazzi in affidamento familiare coordinato dai formatori Valentina Noya e Vieri Brini.

Il primo appuntamento è in programma domenica 26 gennaio alle ore 15,00 nel Centro Studi Sereno Regis, via Garibaldi 13 a Torino con l’anteprima assoluta del nuovo spot sull’affidamento familiare, realizzato dal videomaker Jacopo Ficulle. A seguire sarà proiettato Il ritorno di Mary Poppins di Rob Marshall che deve molto al suo percorso cinematografico alla pellicola originale Disney del 1964: “La prima volta avevo quattro anni, per me è stato un evento epocale vedere questo film con Julie Andrews su un grande schermo. I miei genitori hanno portato tutta la famiglia al cinema e ricordo ancora la visione in sala, la sensazione meravigliosa, la magia, i colori, la musica, i balli, tutto! Mi ha segnato: è stato l’inizio del mio amore per il musical!”

La rassegna proseguirà sempre alle 15,00 per altre tre domeniche in cui si alterneranno due location: il secondo appuntamento – 2 febbraio - infatti è previsto al CineTeatro Baretti, via Baretti 4, Torino, con Ernest & Celestine delicatissima animazione franco-belga scritta da Daniel Pennac dove Claudio Bisio e Alba Rohrwacher hanno prestato le loro voci ai due simpatici protagonisti; per il terzo – 9 febbraio - si torna di nuovo al Centro Studi Sereno Regis per assistere alla proiezione di Solo cose belle curiosa commedia indipendente italiana prodotta dalla Comunità Papa Giovanni XIII che parla di accoglienza e inclusione.

A chiudere la rassegna al CineTeatro Baretti – 16 febbraio - sarà Lion – la strada verso casa, storia vera di Saroo Brierley emblematica per le tematiche filo rosso della rassegna, interpretato da Dev Patel (lanciato da Danny Boyle in The Millionaire), Rooney Mara e Nicole Kidman; il film ha ricevuto sei candidature agli Oscar del 2017.

Tutti gli appuntamenti sono a ingresso libero fino a esaurimento posti disponibili in sala.