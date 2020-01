Rubano un tir carico di rame, ma lo abbandonano in tangenziale: momenti di panico nella notte

Lo avevano rubato poco prima, ma una volta braccati dalla Polizia hanno deciso di abbandonare il mezzo e darsi alla fuga. E' successo nella notte tra venerdì e sabato, quando due malviventi si trovavano a bordo di un camion con un prezioso carico di rame.



Stavano viaggiando in tangenziale, nella zona di Stupinigi, quando con la Stradale ormai alle costole non hanno trovato altra soluzione che non fosse fuggire a piedi. Peccato che, abbandonando il mezzo pesante in mezzo alle corsie, i due abbiano scelto un tratto in leggera pendenza, per cui il camion - senza più controllo - ha iniziato a procedere in retromarcia per centinaia di metri andando a schiantarsi contro il guard rail e diventando un ostacolo pericolo per eventuali altre vetture, anche se in quel momento la tangenziale non era molto frequentata.