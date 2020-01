Sparatoria a Grugliasco: non si ferma all'alt e tenta di investire due agenti. La polizia spara alle gomme

Non si è fermato all'alt della polizia e ha cercato di investire due agenti, che hanno esploso due colpi contro l'autovettura che si è data alla.fuga ed è tuttora ricercata. L'episodio è avvenuto oggi pomeriggio nei pressi di viale Gramsci, a Grugliasco.



Nell'ambito di un servizio antidroga, gli agenti hanno intimato l'alt a un uomo che si trovava a bordo di un'auto. Questi però invece di fermarsi ha proseguito la corsa toccando un poliziotto che è finito per terra. L'agente ha esploso un colpo di pistola verso la ruota e lo stesso ha fatto il collega. L'auto, una Seat Ibiza, è comunque fuggita via, con la polizia che sta cercando di risalire al proprietario.



Sono stati invece arrestati un italiano e un albanese, complici dell'uomo in fuga, sorpresi dagli agenti mentre si scambiavano 50 grammi di cocaina.