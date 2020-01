Incendio al carcere di Torino: la polizia penitenziaria porta in salvo i detenuti. Tre agenti intossicati

Tragedia sfiorata, nella giornata di sabato, al carcere di Torino. A darne notizia è il sindacato dell'Osapp, per voce del suo segretario generale Leo Beneduci. Tutto sarebbe iniziato intorno alle 14.40 nel padiglione C, quinta sezione, quando un detenuto di origine tunisina ha appiccato un rogo nella propria cella.

Tre poliziotti sono stati accompagnati presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale Maria Vittoria per intossicazione. "Ancora una volta i Poliziotti Penitenziari hanno messo a repentaglio la propria vita per salvare vite umane - dice Beneduci -. Eccezionale, professionale e tempestivo si è rivelato l’intervento del personale, che si è prodigato in pochi istanti al salvataggio di tutti i detenuti".

“Non si conoscono le motivazioni del grave gesto posto in essere dal detenuto di nazionalità magrebina - aggiunge il segretario generale -. L’OSAPP da tempo denuncia violente aggressioni, offese, sputi ed altro riservato nei confronti del personale di Polizia Penitenziaria ed invece anche oggi, solo grazie alla prontezza del medesimo personale non si è sfiorata una grave tragedia: in condizioni estreme gli agenti hanno portato a termine, con spirito di abnegazione e senso del dovere il proprio lavoro nonostante la gravissima penuria di personale e il grave sovraffollamento dell’Istituto penitenziario. Speriamo che il Ministro Bonafede e il Capo del D.A.P. (Dipartimento Amministrazione Penitenziaria) sappiano riconoscere a tutto il personale di Polizia Penitenziaria intervenuto la giusta ricompensa per aver rischiato la propria vita in favore dei ristretti".