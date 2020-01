Medaglie d’onore ai deportati nei lager nazisti, Appendino: “Grazie, vi siete schierati dalla parte giusta” [VIDEO]

Torino omaggia i deportati nei lager nazisti. Si è tenuta all' Auditorium “Vivaldi”, in piazza Carlo Alberto, la cerimonia di consegna delle medaglie d'onore , conferite con decreto del Presidente della Repubblica a cittadini della provincia di Torino, deportati ed internati nei lager nazist i e destinati al lavoro coatto per l’economia di guerra, e ai familiari dei deceduti.

Nel giorno dedicato alla conoscenza, in un momento storico in cui non dimenticare diventa di cruciale importanza, la sindaca Appendino ha voluto ringraziare "chi, quasi 80 anni fa, ha deciso di schierarsi dalla parte giusta. A loro dico grazie, quella scelta ha contribuito a donarci l'Italia in cui viviamo oggi". Dalla prima cittadina arriva poi un monito a non abbassare la guardia, puntando sui giovani e sulla loro formazione storico e culturale: "I temi e le idee di resistenza che voi avete diffuso con coraggio, oggi sono purtroppo tremendamente attuali".