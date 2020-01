Anagrafe Centrale Torino, nuovo sopralluogo di Procura e Asl: migliora la situazione

Nuovo sopralluogo di Procura e S.Pre.S.A.L all'Anagrafe Centrale di Torino: migliora la situazione degli uffici. Lo scorso 23 gennaio gli inquirenti e l'ASL sono tornati in via della Consolata, dove dalle attività ispettive effettuate lo scorso 2 ottobre erano emerse irregolarità sui vetri degli sportelli a contatto col pubblico, carenze igieniche generali, insetti e una sala aperta al pubblico non a norma. Controlli svolti a seguito dell'inchiesta aperta dal Procuratore aggiunto Vincenzo Pacileo.

Gli inquirenti fanno sapere che il sopralluogo dello scorso 23 gennaio ha dato esito sostanzialmente positivo. Il Comune di Torino, così come richiesto, si è impegnato a risolvere i problemi emersi più di tre mesi e mezzo fa.

Il capogruppo di minoranza Aldo Curatella ha annunciato di aver presentato una nuova interpellanza per chiedere se “c’è sicurezza in Anagrafe Centrale”

“Non si riesce a capire -spiega il consigliere - come si sia potuti arrivare a utilizzare un'area verde come parcheggio senza nessun progetto e autorizzazione, quale sia lo stato della prevenzione incendi e la gestione della sicurezza in generale”.