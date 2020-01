Campidoglio, marciapiedi cosparsi di peperoncino contro i “bisogni” canini

“Peperoncino per allontanare e ferire le mucose dei cani in Via Fiano”: questo post, pubblicato ieri sul gruppo Facebook Borgata Campidoglio, ha fatto scattare l'allarme tra i proprietari dei quattrozampe che abitano nel Borgo Vecchio.

Dopo poche ore è arrivato, sempre a mezzo social, un commento di “auto-denuncia” da parte di una residente: “Il peperoncino – si legge - non è stato messo per ledere la salute dei cani ma per non sporcare dove metto le mani e per far sì che chi cammina non pesti e trascini quello che padroni incivili non raccolgono. L'urina può essere sciacquata con l'acqua che i padroni dei cani dovrebbero portare con sé per pulire, è evidente la mancanza di rispetto diffusa”.

La stessa residente ha poi voluto spiegare direttamente le ragioni del proprio gesto: “Avessi voluto ledere la salute di qualcuno – ha dichiarato – avrei messo del topicida: la mia è stata unicamente una modalità di difesa dalle cattive abitudini che mi costringono a raccogliere escrementi e lavare urina ogni giorno. I cartelli non sono serviti a nulla e le bottiglie d'acqua lasciate appositamente ai bordi dei marciapiedi vengono continuamente schiacciate, non ci resta che subire e stare zitti? A proposito ho anche avvertito la Circoscrizione 4 e presentato un esposto alla Polizia Municipale, chi vuole confrontarsi esca allo scoperto”.

La riflessione si è poi estesa alle condizioni generali di Borgo Campidoglio: "Nell'ultimo anno – ha aggiunto - il quartiere sembra totalmente abbandonato a se stesso e noi ci sentiamo sempre più soli perché istituzioni e vigili intervengono solamente come possono e non come vorrebbero: se si continuerà in questa direzione la situazione non può far altro che peggiorare”.