Furto di libri antichi in Inghilterra, ladro arrestato a Torino

Un romeno di 40 anni è stato arrestato dai carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale di Monza in esecuzione di un mandato di arresto europeo, con l’accusa di aver rubato 260 libri antichi del valore di oltre 2 milioni a fine gennaio 2017 a Feltham, in Inghilterra.

Secondo le indagini dei militari, coordinate dalla Procura di Milano, l’uomo fa parte di un’organizzazione criminale dedita a furti in Gran Bretagna. I carabinieri lo hanno rintracciato a Torino, in un appartamento preso in affitto sotto falso nome.

L'arrestato, insieme ad altri complici ancora da identificare, si era calato con delle funi all'interno del capannone che ospitava i libri, prima che questi fossero inviati a San Francisco, negli States, per una fiera internazionale.

Identificato il quarantenne, che era ritenuto la mente della banda, seguendo i suoi spostamenti i carabinierisono riusciti a rintracciarlo a Torino.