Raid incendiario contro un ristorante di Rivoli, tre persone indagate dai carabinieri

Sono tre le persone indagate dai Carabinieri per un incendio divampato di notte, in un ristorante di Rivoli, il 10 dicembre 2018. A finire sotto la lente degli inquirenti una donna e due uomini, di età compresa tra i 25 e i 40 anni, indagati per il reato di danneggiamento.

All’epoca il locale della cintura torinese era stato interessato da un rogo, che ne aveva gravemente danneggiato il dehors esterno e il locale all’interno.

Le indagini dei militari della Stazione di Rivoli, escludendo si trattasse di un fatto accidentale, si sono subito orientati verso la natura dolosa. Tramite i filmati di videosorveglianza e gli interrogatori, gli uomini dell’Arma hanno individuato una 32enne moldava, quale presunta mandante del gesto, mentre gli altri due indagati, due cittadini rumeni di 25 e 36 anni, come presunti materiali esecutori.

Alla base del raid contro il locale ci sarebbero stati dissapori di carattere privato tra la mandante e i famigliari dei titolari dell’attività di ristorazione danneggiata.

Le indagini, condotte dalla Stazione di Rivoli e dai militari della Sezione Operativa, sono state coordinate dal Sostituto Procuratore di Torino Dott. Roberto Furlan.