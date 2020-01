Una casa distrutta e un'ascia e una falce nascoste sotto il letto: in manette il marito violento

Ad aprire loro, una donna dell'Est, sulla trentina, che ha subito provveduto a raccogliere da terra cocci e altri pezzi di oggetti rotti. Non era in condizioni migliori la porta, con la maniglia completamente divelta e danneggiata da quelli che sembravano oggetti da taglio.

Dagli accertamenti è emerso così un quadro di maltrattamenti in famiglia che andava avanti ormai da oltre un anno, in particolar modo dal momento in cui l’uomo aveva perso il lavoro e si era rifugiato nell’alcol. La compagna, però, dopo i litigi durante i quali veniva spesso picchiata, non se l’era mai sentita di sporgere denuncia contro l'uomo, a causa delle sue minacce di ritorsioni. Il marito è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia.