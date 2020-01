Restyling per piazza Botticelli a Torino, approvato il progetto esecutivo

La Giunta Comunale ha approvato il progetto esecutivo per la nuova piazza che si apre su via Botticelli all’interno della zona di trasformazione “5.25 Botticelli” nel territorio della Circoscrizione 6 e costituirà un nuovo nucleo di aggregazione pubblica nell'area Nord della città.

Le opere deliberate questa mattina fanno parte di un programma integrato che prevede opere pubbliche e private e insediamenti commerciali e residenziali. Nel corso dell’ anno passato sono già state realizzate le opere di urbanizzazione primarie con la costruzione di una nuova viabilità lungo via Basse di Stura e della pista ciclabile di collegamento.

Circondata da edifici destinati a commercio, servizi e residenza, la nuova piazza pedonale, che ha una superficie di oltre 5mila metri quadri, verrà realizzata in materiale parzialmente drenante. Sui lati sud ed est un portico in struttura metallica proteggerà i principali percorsi pedonali così da consentire una fruizione confortevole dello spazio in estate come in inverno. Nella piazza, illuminata con led, troveranno posto panchine, fioriere (nelle quali verranno messi a dimora gli alberi) e altri elementi di arredo urbano.

La piazza resterà di proprietà privata, ma assoggetta all’uso pubblico, e tutti gli oneri gestione e manutenzione – come quelli per la sua realizzazione indicati in 1 milione e 600mila euro - saranno a carico della Nova Coop.