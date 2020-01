Domani a Torino si parla di femminicidio, fa tappa il tour "Da donna a donna"

Domani a Torino si parla di femminicidio. Fa tappa dalle 14.30 presso la Sala Bobbio, in via Corte d'Appello 16, il tour "Da donna a donna".

"Quando parliamo di femminicidio - spiegano gli organizzatori - non stiamo solo indicando che è morta una donna, ma che è successo per mano di un uomo in un contesto sociale che permette e avalla la violenza degli uomini contro le donne".

Saranno presente anche l’avvocata Silvia Lorenzino (Vicepresidente dei Centri Antiviolenza E.M.M.A. Onlus) che illustrerà gli aspetti legali e di informazione sui diritti a tutela delle vittime di violenza, la dott.ssa Alessandra Sena (Dirigente Psicologa S.V.S. Ospedale Sant'Anna di Torino) che interverrà sul fenomeno sempre più esteso della violenza sessuale ed in gravidanza nonché sulle attività che l'ospedale svolge per le vittime di questo reato e la dott.ssa Stefania Doglioli (Direttora Centro Studi Pensiero Femminile) che illustrerà le attività che il Centro Studi svolge sul territorio e focalizzerà l’attenzione sul territorio.

Nella seconda parte dell'incontro verrà proiettato il film 'Ti do i miei occhi' di Icìar Bollaìn, "una riflessione a tutto tondo sulla violenza domestica, come viene percepita dalla società, vissuta dalla vittima e dal maltrattante, una storia raccontata con un occhio sincero, vero, talvolta anche un po’ duro e sgradevole, ma che rimane dentro per la sua tristezza e per la sua profondità".