Edisu, il presidente Sciretti incontra studenti e lavoratori delle residenze Borsellino e Villa Claretta

E’ stata una importante occasione di confronto con gli studenti e i lavoratori per fare chiarezza sulla grave situazione che da diverso tempo sta interessando i dipendenti della Roger Service srl, società che si occupa di pulizie e reception, per il ritardo nei pagamenti degli stipendi. Il Presidente ha confermato la massima disponibilità per chiudere definitivamente la vicenda, auspicando che si possa aprire una stagione di dialogo e disponibilità dell’Ente ad affrontare i problemi che coinvolgono le aziende appaltatrici con ricadute negative sulla qualità del lavoro e dei servizi.

Sciretti ha dichiarato che “tardare i pagamenti degli stipendi è una cosa molto grave. Ho chiesto all’Ente di valutare il danno creato al personale, all’utenza e all’immagine di EDISU in modo da poter quantificare un risarcimento da utilizzare per migliorare le condizioni di chi lavora e dell’utenza”. "Sono amico di tutti ma non devo favori a nessuno, non ci sarà alcun trattamento di favore verso chi ha sbagliato. Quando una realtà privata trae un vantaggio dalla gestione della cosa pubblica, se l’istituzione pubblica sta sbagliando, allora è in torto. Se è virtuosa, il gestore privato sta facendo una cosa molto più grave perché incassa dei soldi pubblici e aspetta nel pagare gli stipendi a chi eroga un servizio pubblico”.