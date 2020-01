L'Ufficio tutela animali di Nichelino ritrova un cane smarrito

I fatti sono avvenuti nella mattina di mercoledì 29 gennaio, quando una telefonata giunta all'ufficio U.T.A. di Nichelino (l'Ufficio tutela animali), segnalava un pastore tedesco chiuso nell'area cani di via Milano senza padrone in evidente stato di smarrimento, che cercava di forzare la recinzione per uscire.

Giunta sul posto, una pattuglia della polizia locale, dopo aver tranquillizzato l'animale, accertava che il cane era stato chiuso nel recinto (probabilmente perché smarrito e per farlo ritrovare). Grazie alla lettura del microchip si riusciva a rintracciare il proprietario, che per tutta la mattina era stato invano alla ricerca dell'animale. Il cane era scappato da un'abitazione privata da via Finanza.

Verificata la documentazione il pastore è stato riconsegnato al proprietario, commosso dal ritrovamento e dalle feste ricevute dal suo cucciolo.