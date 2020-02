Marty McFly sbarca a Torino: al Museo del Fantastico una mostra su "Ritorno al futuro"

Il vento dell'Estremo Oriente accarezza, questo weekend, il Museo del Fantastico e della Fantascienza di Torino. In occasione delle celebrazioni del Capodanno Cinese, saranno due i momenti inaugurali in via Reiss Romoli 49 bism in collaborazione con l'associazione Zhisong.

Domani, alle ore 15.30, nella piazza esterna museo, sarà inaugurata una statua raffigurante drago Fucanglong, creatura fantastica della mitologia cinese che custodisce tesori sepolti nelle viscere della terra. La statua è stata progettata e realizzata nell'ambito del progetto Co-City della Città di Torino e, insieme ad altre sei, costituisce l'intervento di arredo urbano promosso dal museo in partnership con AIAPP Piemonte Valle d'Aosta e Cooperativa Altra Mente, volto a riqualificare e rigenerare lo spazio pubblico adiacente la sede il museo.

Un evento che contribuisce a consolidare i rapporti del MUFANT con il mondo della fantascienza cinese, dopo la recente trasferta in Cina, nella città di Chengdu, ospite della quinta International Science Fiction Conference.

All'interno del museo si inaugura anche la mostra "Back to the Future" dedicata alla trilogia di Ritorno al Futuro che quest'anno compie 35 anni - in esposizione fino al 30 aprile.

"Volevamo abbinare all'inaugurazione della nuova statua una mostra di forte richiamo - spiega Silvia Casolari, fondatrice del MUFANT -. Siamo sicuri che la collezione di Giancarlo Ghibaudo, che comprende storyboard, script, fogli di produzione, fotografie per i prescript, giochi da tavolo, toys, cell della serie animata, poster e gadget richiamerà molti visitatori".

Il primo episodio della trilogia, uscito nel 1985, diretto da Robert Zemeckis e interpretato da Michael J. Fox e Christopher Lloyd, considerato un'icona del cinema degli anni Ottanta, continua a raccogliere schiere di fan in tutto il mondo. La mostra espone materiale proveniente da tutti e tre i film e anche i cell - le tavole a disegno - della meno conosciuta Back to the Future: The Animated Series, la serie a cartoni animati prodotta nel 1991. Tra le curiosità,gli "Happy Meal" dedicati al film o il foglio di chiamata per gli attori del 1984.

Dopo l'inaugurazione della mostra, sono previsti gli interventi di Giancarlo Genta, ordinario del Politecnico di Torino, sul tema "Cosa accade oggi in Cina: la Fantascienza come via per interessare i giovani alla cultura scientifica", e di Antonello Raciti, pscioterapeuta della Cooperativa Altra Mente, sul tema "Impressioni a proposito della psichiatria cinese".

A seguire la lettura, a cura dell'associazione Zhisong, di estratti da racconti di fantascienza cinese contemporanea in lingua originale. Interverranno anche l'assessore comunale Marco Giusta e il presidente della Circoscrizione 5 Marco Novello.