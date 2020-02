Juve, vittoria di rigore nel segno di CR7 (VIDEO)

La Juve dimentica subito lo scivolone di Napoli, batte con punteggio severo una Fiorentina capace di tenere botta nel primo tempo e festeggia l'ennesima giornata da ricordare per Cristiano Ronaldo.

Il portoghese, due volte a segno dal dischetto (la prima nonostante il tentativo del portiere viola, la seconda spiazzando Dragowski), è arrivato a quota 50 reti in bianconero in appena una stagione e mezza: una media realizzativa da assoluto fenomeno. E con i gol di questa domenica CR7 è arrivato a nove gare consecutive di campionato in cui è sempre andato a segno: gli era già successo due volte con il Real, prima nel 2014 e poi nel 2018, mentre ad un giocatore della Juve non succedeva da quindici anni, dai tempi di David Trezeguet “Trezegol”.

Nel finale c'è stata gloria anche per il giovane olandese De Ligt, che ha firmato la rete del 3-0, punteggio che ha punito eccessivamente una Fiorentina a lungo in partita, che nel primo tempo aveva giocato a tratti anche meglio della squadra di Sarri. E che alla fine era viola di rabbia per le decisioni arbitrali e i due penalty concessi ai campioni d'Italia.

Gli ospiti erano andati vicini al vantaggio con Chiesa e Lirola, ma al 40’ è arrivato il sigillo dal dischetto di CR7, con Dragovski che intuisce l’angolo ma non riesce a deviare la conclusione del portoghese. Un rigore decretato dall’arbitro Pasqua, dopo consulto col Var, per il tocco con la mano di Pezzella sulla conclusione da fuori di Pjanic.

Nella ripresa viola ancora pericolosi in avvio con Benassi, ma poi la Juve cresce e il finale è tutto bianconero, con il 2-0 di Ronaldo ancora dal dischetto (fallo di Ceccherini su Bentancur) e il tris calato da De Light nei minuti di recupero, con un bel colpo di testa sul corner battuto dal nuovo entrato Dybala.

Juventus che stavolta ha scelto il tridente con Douglas Costa accanto a Higuain e CR7, a conferma delle infinite opzioni offensive che Sarri ha a disposizione, avendo una rosa di qualità e profondissima. Armi che tra qualche settimana torneranno molto utili anche in occasione della ripresa della Champions, il grande obiettivo stagionale, più ancora della conquista del nono scudetto consecutivo.

Juventus – Fiorentina 3 -0

Juventus (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Rabiot (43’ st Matuidi); Douglas Costa (38’ st Bernardeschi), Higuain (22’ st Dybala), Cristiano Ronaldo. All. Sarri

Fiorentina (3-5-2): Dragowski; Ceccherini, Pezzella, Igor; Lirola (44’ st Agudelo), Ghezzal (16’ st Vlahovic), Pulgar, Benassi, Dalbert; Chiesa, Cutrone (28’ st Sottil). All. Iachini

Arbitro: Pasqua di Tivoli

Reti: 40’e 35’ st Ronaldo (rig), 46’ st De Ligt

Ammoniti: Chiesa, Bonucci, Pezzella, Ghezzal, Ceccherini