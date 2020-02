Si annuncia un'altra settimana ricca di eventi a Bardonecchia

ANTEPRIMA EVENTI

15 febbraio – Palazzo delle Feste ore 18,00

INCIPIT OFFRESI

GIOCATI LA POSSIBILITÀ DI DIVENTARE SCRITTORE

C’è forse qualcuno, fra gli appassionati della lettura, che non è mai stato sfiorato dall’idea di scrivere un libro?

In quanti, invece, pur avendo già addirittura una propria opera chiusa in un cassetto, non hanno mai avuto l’occasione o il coraggio di proporla a un editore?

Modulo di iscrizione e regolamento su www.incipitoffresi.it

NEWS

8 febbraio - Biblioteca Civica ore 16,00

LETTURE IN BIBLIOTECA! + LEGGIAMO MEGLIO STIAMO

Lettura collettiva di “Harry Potter e la pietra filosofale! Capitoli 1 – 2

Come funziona? Semplice, Vieni, Ascolta e se Vuoi Leggi con Noi!

Alla fine della lettura verranno comunicate le date per i prossimi capitoli della Saga che ha stregato il mondo!

Vogliamo leggere tutta la Saga con calma e costanza perché + leggiamo meglio stiamo!

Per informazioni: Biblioteca Civica – V.le Bramafam 17 - Tel. 0122.999988 – biblioteca@bardonecchia.it https://www.facebook.com/biblioBardo/

Dal 4 al 7 febbraio - Jafferau

GARE REGIONALI CHILDREN

Martedì 4: prove del super G categoria ragazzi

Mercoledì 5: gara super G categoria ragazzi

Giovedì 6: prove super G categoria allievi

Venerdì 7: gara super G categoria allievi

GUIDE ALPINE VALSUSA - Via Medail - Tel. 0122.96060 - email info@guidealpinevalsusa.com - sito www.guidealpinevalsusa.com - blog guidealpinevalsusa.blogspot.it.

Seguiteci sui social: Facebook, Twitter, Instagram.

Lo Chalet delle Guide sarà aperto venerdì, sabato e domenica 17,00 – 19,30.

Le Guide sono a disposizione tutti i giorni dalle 9,30 alle 19,30 ai seguenti recapiti: Tel. 0122.96060

Tel. 366.7865123 - email: info@guidealpinevalsusa.com

Le mete verranno definite il giorno precedente per motivi di sicurezza e per poter seguire l'itinerario più adatto e

divertente.

RACCHETTE DA NEVE - CIASPOLE

Martedì 4 febbraio

"La neve, che magia!" facile escursione per bambini dai 5 anni ed adulti curiosi sulle tracce di lepri, cervi, arvicole, e

alla scoperta degli alberi addormentati. (14,15-16,15).

Mercoledì 5 febbraio

escursione nei boschi di Bardonecchia, fra panorami e ambienti magici. E' possibile che vengano utilizzati gli impianti

di risalita (9,00-12,30).

Giovedì 6 febbraio

"La neve, che magia!" facile escursione per bambini dai 5 anni ed adulti curiosi sulle tracce di lepri, cervi, arvicole, e

alla scoperta degli alberi addormentati. (10:00-12:00).

Venerdì 7 febbraio

Ciaspole sotto le stelle facile escursione dopo cena nell'affascinante mondo notturno (20,30-23,00).

Sabato 8 febbraio

- escursione nei boschi di Bardonecchia con l'uso degli impianti di risalita e possibile pranzo in quota. (9,00-12,30).

- Ciaspole in notturna in Valle Stretta con cena in rifugio (17,00-23,00).

Domenica 9 febbraio

- escursione della giornata intera con pranzo in rifugio (8,30-17,00).

- "Prova le ciaspole" facile escursione per un primo approccio alle racchette da neve: cosa sono e come

si cammina. (11,00-13,00).

SCIALPINISMO

Sabato 8 e domenica 9: gite di scialpinismo facile e più impegnativa con destinazione da definirsi giovedì.

Richiedeteci il programma dettagliato.Tutti i giorni su richiesta gite di scialpinismo per principianti ed esperti.

LEZIONI INTRODUTTIVE ALLE CIASPOLE – Scuola Sci Bardonecchia e Ski Academy – Tel. 0122.999253

Aldo Timon Tel. 340.5374061

6 e 9 febbraio - dalle ore 14,00 alle ore 17,00

Lezioni impartite da accompagnatori F.I.E.

PISTA DA FONDO PIAN DEL COLLE - Località Pian del Colle - Tel. 0122.907812 - info@bardonecchiafondo.it -

https://www.bardonecchiafondo.it/

CIASPOLATE AL CHIARO DI LUNA

8 febbraio - 7 marzo

Facile passeggiata non competitiva rivolta a tutti nell’incantevole bosco del Pian del Colle.

Partenza dal centro dello sci di fondo alle ore 18,00, all’arrivo (ore 19,30) degustazione di polenta preparata dal

ristorante del centro fondo.

Quota di adesione, comprensiva di iscrizione e cena: € 25,00, noleggio ciaspole: € 5,00.

Il ricavato e le offerte verranno devolute all’IRCCS di Candiolo.

FAT TIRES – ESCURSIONI CON E-BIKE

Vuoi provare una nuova esperienza sulla neve?

Vieni a provare le nostre Fat e-bike Fantic!!! Vieni a scoprire il fascino di una notturna!!!

Accompagnato da una nostra guida MTB ti porteremo in Valle Stretta alla scoperta di nuove emozioni sulla neve:

A PARTIRE DA SABATO 8 FEBBRAIO 2020 TUTTE LE SERE DALLE 19,00

Partiamo dal piazzale della seggiovia di Les Arnauds, proseguiamo per Melezet e la Valle Stretta fino ai Rifugi dove ci

aspetta un ricco e caldo menù di specialità locali, in un ambiente da favola.

Noleggio e-bike, luce frontale e guida €. 60 - Cena in rifugio, vino incluso €. 23

Per informazioni e prenotazioni al numero 334 3951832

Sabato 8 febbraio – Melezet pista 24 dalle ore 8,45

SULLA NEVE PER NIA – 3° Edizione

Iscriversi alla gara è semplice e fa bene!

Quest'anno il ricavato delle iscrizioni sarà donato alla Ortobì Onlus per l'acquisto del primo Fluoroscopio del

Reparto Ortopedico dell'Ospedale Regina Margherita di Torino.

Programma:

ore 8,45 ritiro pettorali davanti al ristorante "La Pigna"

ore 10,30 partenza gara di sci

Basta effettuare una donazione tramite bonifico o Satispay di € 10,00 per ogni bambino nato dopo il 1-1-2009

e € 20,00 per tutti gli altri.

Iban: IT84F0200801113000104717531 "Donazione gara"

Satispay: Associazione Per Nia

Mandare tassativamente una mail con nome, cognome, anno di nascita e specialità (sci o snowboard) dei

partecipanti all'indirizzo info@associazionepernia.it

Le iscrizioni termineranno martedì 4 Febbraio, vi aspettiamo numerosi!!!

Maggiori informazioni www.associazionepernia.it

Sabato 8 e domenica 9 febbraio – Pian del Sole Pista La Stampa

M** BUN A SGHIIÈ - Ven giù balengu!

La gara più "balenga" della stagione ti aspetta!

Per tutto il weekend troverai un punto ristoro M**Bun di fronte al Ristorante Pian del Sole dove potrai ricaricare le

tue energie. Potrai iscriverti fino alle ore 15,00 dell’8 febbraio 2020 scrivendo alla mail gare@bardonecchiaski.com

La quota di iscrizione è di € 20 (pranzo incluso), la gara si svolgerà domenica 9 febbraio a partire dalle 10,00 sulla

pista La Stampa a Pian del Sole. I vincitori riceveranno il Trofeo M** Bun a Sghiiè e ricchi premi ad estrazione tra tutti

i partecipanti. Iscriviti e partecipa, tanti premi ti aspettano!



