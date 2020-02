Rapinata del cellulare domenica mattina in via Pietro Cossa: arrestato il malvivente

Brutta avventura, ma con un lieto fine, domenica mattina per una cittadina italiana poco più che quarantenne, nel quartiere Parella. Poco prima delle 8 del mattino, la donna si stava dirigendo a piedi lungo la via Pietro Cossa in Piazza Massaua dove prenderà la metro per andare a lavoro, quando un uomo fermo a una pensilina degli autobus le ha chiesto se avesse da accendere.



La signora ha risposto di sì ma, nell’accingersi a prendere l’accendino dalla borsa, con una mossa fulminea è stata rapinata dal malintenzionato del cellulare che teneva in mano. A causa dell’aggressione, la donna è caduta a terra, mentre il rapinatore si è dato alla fuga lungo via Sostegno. Alcuni passanti sono accorsi alle grida della donna per soccorrerla e hanno chiamato il 112. Personale della Squadra Volanti è arrivato sul posto ed è riuscito a fermare l’aggressore, nonostante un suo tentativo di resistenza, in via Madonna delle Salette.



Il malvivente è un 23enne di nazionalità gambiana, irregolarmente residente sul territorio nazionale; il cellulare, ancora in mano a lui, è stato recuperato e debitamente restituito alla proprietaria. Il giovane, che ha precedenti specifici e con a carico un obbligo di dimora nella città di Terni, è stato arrestato per rapina.