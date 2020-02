"Contenuti Zero", nuove regole della comicità al teatro Le Musichall

Un contenitore di inesauribili invenzioni pronto a sconvolgere le regole della comicità. E' Contenuti Zero, che sarà sul palco di Le Musichall (corso Palestro 14) venerdì 7 e sabato 8 alle 21. “Contenuti Zero – Varietà è uno spettacolo che punta alla pancia dello spettatore ma – come dichiara il gruppo - soprattutto al suo intestino crasso”.