Glocal Film Festival, arriva anteprima Spazio Piemonte: 103 cortometraggi in concorso

All’ombra della Mole, iconicamente rappresentata nel nuovo logo del Glocal Film Festival, è nuovamente tempo di corti con TOO SHORT TO WAIT - anteprima Spazio Piemonte. La rassegna, dedicata ai cortometraggi piemontesi, segna la prima fase della 19ª edizione del festival che si terrà dal 12 al 16 marzo 2020 al Cinema Massimo MNC.

Da giovedì 6 a domenica 9 febbraio tutti i corti che hanno risposto alla call del festival si mostreranno al pubblico alla sala Il Movie (Via Cagliari 40/e, Torino): 103 cortometraggi di cui 94 in Spazio Piemonte - sezione competitiva riservata alle opere piemontesi sotto i 30’ realizzate nel 2019 e 9 in Torino Factory - contest di video teaser per filmmaker under 30. Completano il programma 4 appuntamenti con le masterclass brevi “Corsi corti” e 2 opere fuori concorso, che si aggiungono al fitto programma di Too Short To Wait che, edizione dopo edizione, offre al pubblico una qualità sempre più alta, sintomo di una crescente attenzione da parte degli aspiranti registi verso questa forma di espressione.

Di tutti i corti iscritti solo alcuni potranno accedere alla fase finale del festival di marzo, attraverso il voto del pubblico e la selezione delle curatrici Chiara Pellegrini e Roberta Pozza. In tutto 20 opere saranno in concorso a Spazio Piemonte e gareggeranno per il PREMIO TORÈT Miglior Cortometraggio (1.500 €), il Premio ODS - Miglior Attore, Premio ODS - Miglior Attrice e Miglior Corto d'Animazione assegnati dalla giuria di professionisti del campo, oltre ai premi speciali dei partner Cinemaitaliano.info, Scuola Holden, Machiavelli Music, Seeyousound International Music Film Festival - Premio Vecosell Miglior Videoclip, il Premio Miglior Corto Scuole e il Premio del Pubblico.

Come sempre i film in programma spaziano tra temi e generi, sviluppando la rassegna lungo 13 blocchi di proiezione ognuno con un nome identificativo - ART&CARTOON, ART&MUSIC, COMEDY, DOC, DRAMA, SCHOOL e THRILL&NIGHTMARE - e la categoria TORINO FACTORY che raccoglie i video iscritti al contest omonimo. Ingresso a ogni proiezione 5 € / Ridotto 3 € under12 / gratuito per i soci Piemonte Movie.

La quattro-giorni di cinema breve prende il via giovedì 6 febbraio con una doppia proiezione mattutina, alle 9.30 e alle 11.30, che vede in programma i 28 cortometraggi realizzati dagli studenti di scuole medie e superiori di diverse città del Piemonte (Buttigliera Alta, Carignano, Omegna, Rosta, Torino e Torre Pellice). Un’incredibile partecipazione, sintomo di una familiarità sempre più spiccata tra i giovani nell’uso del linguaggio audiovisivo reso accessibile dai mezzi digitali che diventano anche un modo per affrontare temi delicati come l’educazione sessuale, il bullismo, il cyberbullismo e l’integrazione.