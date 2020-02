Carmagnola, nasce il gruppo di volontariato dell'associazione carabinieri

E' nata la nuova associazione "Gruppo di volontariato ANC di Carmagnola ODV".

La nuova associazione ha raggruppato i numerosi volontari della sezione di Carmagnola dell'associazione nazionale Carabinieri. Domenico Palmiero è stato nominato Presidente come simbolo di unione e collaborazione tra le due associazioni carmagnolesi. Palmiero è infatti Presidente anche della sezione carmagnolese della ANC. Segretario della nuova associazione è Marcello Ingaramo.

Il segretario Ingaramo spiega il motivo della nascita di questa associazione di volontariato: "Con la riforma del terzo settore le associazioni d'arma non potranno fare parte del terzo settore, come la ANC che a Carmagnola è presente con una sezione. Per poter esercitare del volontariato quindi è necessario costituire delle apposite associazioni senza scopo di lucro. Pertanto la direzione nazionale della ANC ha stabilito che le sezioni che lo desiderano e che sono organizzate potranno costituire tramite i propri volontari, una nuova associazione di volontariato, ma non al loro interno ovviamente".

Pur essendo la sezione ANC di Carmagnola ed il gruppo di volontariato ANC due associazioni diverse hanno comunque alcune cose in comune. Tra queste il Presidente. Domenico Palmiero è infatti a capo sia della sezione che del gruppo di volontari, questo da come spiegano i vertici delle due associazioni è un modo per legare i due enti in particolare ora all'inizio dell'attività del neo gruppo.

Ma anche su questo il segretario Ingaramo ci tiene a precisare: "Nel caso in cui i presidenti non coincidessero, quello della sezione ha diritto ad intervenire seppur non in modo decisionale, alle riunioni del gruppo".

Un altro punto in comune è la sede. Per entrambe il quartier generale sarà l'attuale sede della sezione ANC nei locali della ex bocciofila "La Boccia" di via Ronco.