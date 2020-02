Smontato il Turin Eye: Palazzo Civico lavora su altre attrazioni per Borgo Dora

Il Turin Eye è stato quasi completamente smontato, ma in futuro altre attrazioni potrebbe animare questo angolo di Borgo Dora. Dopo 7 anni di attività, a metà novembre la mongolfiera che solcava i cieli di Torino è stata fatta scendere ufficialmente a terra per problemi di manutenzione ed economici, per poi essere fatta in pezzi.

Gli operai stanno lavorando per finire lo smontaggio, che sarà terminato entro pochi giorni. Oggi è attesa la gru che porterà via le ultime parti e libererà completamente la piazzetta davanti al Sermig, dove sono attualmente accastati i "resti" della mongolfiera di Torino.

Per essere restituito ai torinesi, il pallone aveva bisogno di lavori per un valore di circa 500mila euro. Ma complice i problemi finanziari – l’ultima gestione era in mano a Soluzioni Artistiche, dopo il fallimento della società Avio San Michele e i debiti accumulati negli anni del Turin Eye – si è deciso per lo smontaggio.

In questi mesi il Comune non è però stato fermo e si sta muovendo per rilanciare Borgo Dora, attraverso nuove attività. La strada che Palazzo Civico intende seguire è quella delle manifestazioni di interesse da parte dei privati, che saranno invitati a presentare delle proposte per animare il quartiere del Balon.